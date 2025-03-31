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Российские военные захватили танк Т-80 ВСУ с новым тактическим знаком

«Военный осведомитель» показал украинский танк с новым тактическим знаком
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Natalia Shkavron/Shutterstock/FOTODOM

Российские военнослужащие захватили танк Т-80У, принадлежащий 5-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, с новым тактическим знаком в виде трех направленных вверх стрелок в белом квадрате. Видеозапись с трофейной бронетехникой опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Знак не относится к какому-то отдельному соединению ВСУ, а является общим для нескольких частей в рамках какой-то операции на одном направлении», — говорится в сообщении.

«Военный осведомитель» не исключил, что нарочитая демонстрация этой эмблемы может говорить об операции по отвлечению внимания.

29 марта Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в зоне специальной военной операции зафиксировали военную технику Вооруженных сил Украины с обновленным тактическим знаком. Технику с новой эмблемой обнаружили в окрестностях Часова Яра, расположенного в Донецкой народной республике.

В конце февраля сообщалось, что ВСУ потеряли с 24 февраля 2022 года свыше 123 тыс. единиц вооружения и военной техники. По информации ТАСС, к 25 февраля 2025 года украинская сторона потеряла 656 самолетов, 283 вертолета, 44 334 беспилотника, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 720 танков и других бронированных машин. Также были уничтожены 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21 992 орудия полевой артиллерии и миномета и 32 085 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия сохраняет активность на территории России.

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