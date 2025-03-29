В зоне СВО заметили технику ВСУ с новым тактическим знаком

Военную технику Вооруженных сил Украины с обновлённым тактическим знаком зафиксировали в зоне специальной военной операции. Об этом сообщаетTelegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Согласно информации канала, новый знак состоит из трех стрелок, помещенных в белый квадрат.

Технику с этим знаком обнаружили в окрестностях Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике.

24 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бои в черте города Часов Яр в Донецкой народной республике продолжаются, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы.

До этого граничащие с Украиной города Румынии заполнились военной техникой, которая предназначается для Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». На предоставленных кадрах видно, как по улицам двигаются тягачи с бронетранспортерами, тогда как на железнодорожных путях стоят платформы с орудиями и бронетехникой.

Ранее элитных дроноводов ВСУ перебросили под Часов Яр.