Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На технике ВСУ заметили новый тактический знак

В зоне СВО заметили технику ВСУ с новым тактическим знаком
close
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Военную технику Вооруженных сил Украины с обновлённым тактическим знаком зафиксировали в зоне специальной военной операции. Об этом сообщаетTelegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Согласно информации канала, новый знак состоит из трех стрелок, помещенных в белый квадрат.

Технику с этим знаком обнаружили в окрестностях Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике.

24 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бои в черте города Часов Яр в Донецкой народной республике продолжаются, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы.

До этого граничащие с Украиной города Румынии заполнились военной техникой, которая предназначается для Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». На предоставленных кадрах видно, как по улицам двигаются тягачи с бронетранспортерами, тогда как на железнодорожных путях стоят платформы с орудиями и бронетехникой.

Ранее элитных дроноводов ВСУ перебросили под Часов Яр.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами