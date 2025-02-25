ТАСС: ВСУ потеряли свыше 123 тыс. единиц вооружений и техники с февраля 2022 года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли с 24 февраля 2022 года свыше 123 тыс. единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что к 25 февраля 2025 года украинская сторона потеряла 656 самолетов, 283 вертолета, 44 334 беспилотника, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 720 танков и других бронированных машин.

Также были уничтожены 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21 992 орудия полевой артиллерии и миномета и 32 085 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне в Минобороны России рассказали, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 255 военнослужащих.

По данным ведомства, помимо живой силы, были уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 бронемашин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В.

Всего, по данным министерства обороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 62 тыс. военнослужащих, 379 танков, 288 боевых машин пехоты и другую технику.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 проявляют активность у границ Курской области.