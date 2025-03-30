Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о продвижении подразделений ВС России на трех направлениях

Deep State: российские войска продвинулись на трех участках в зоне СВО
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения российской армии продвинулись на трех направлениях в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического ресурса Deep State.

«[Продвижение Вооруженных сил России] у Преображенки, Александрополя и Нового», — говорится в сообщении.

30 марта Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы взяли под контроль село Запорожье в Донецкой народной республике. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр». Военные этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике 12 бригад Вооруженных сил Украины. Места скопления украинских формирований были замечены в районе 12 населенных пунктов в ДНР. Среди них — Красноармейск, Зверево, Миролюбовка, Новоторецкое, Удачное, Алексеевка, Петровское, Шевченко, Котлино, Новосергеевка, Успеновка и Песчаное.

27 марта аналитики Deep State сообщили, что подразделения ВС России продвинулись в Тернах и у Ямполовки — в окрестностях города Лимана в Донецкой народной республике. Кроме того, они заявили об успехах армии России у населенного пункта Ивановка на правом берегу реки Жеребец и в Екатериновке.

Ранее военкоры сообщили об опасной ситуации для ВСУ в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами