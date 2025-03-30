На Украине заявили о продвижении подразделений ВС России на трех направлениях

Подразделения российской армии продвинулись на трех направлениях в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического ресурса Deep State.

«[Продвижение Вооруженных сил России] у Преображенки, Александрополя и Нового», — говорится в сообщении.

30 марта Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы взяли под контроль село Запорожье в Донецкой народной республике. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр». Военные этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике 12 бригад Вооруженных сил Украины. Места скопления украинских формирований были замечены в районе 12 населенных пунктов в ДНР. Среди них — Красноармейск, Зверево, Миролюбовка, Новоторецкое, Удачное, Алексеевка, Петровское, Шевченко, Котлино, Новосергеевка, Успеновка и Песчаное.

27 марта аналитики Deep State сообщили, что подразделения ВС России продвинулись в Тернах и у Ямполовки — в окрестностях города Лимана в Донецкой народной республике. Кроме того, они заявили об успехах армии России у населенного пункта Ивановка на правом берегу реки Жеребец и в Екатериновке.

Ранее военкоры сообщили об опасной ситуации для ВСУ в ДНР.