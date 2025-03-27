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Украинские аналитики заявили об активном продвижении ВС России в районе Лимана

Deep State: ВС РФ продвинулись в Тернах и у Ямполовки в районе Лимана
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись в Тернах и у Ямполовки — в окрестностях города Лимана в Донецкой народной республике. Об этом заявил украинский аналитический ресурс Deep State в своем Telegram-канале.

Российские войска оказывают активное давление на Ямполовку, продвинулись в Тернах и фактически почти полностью взяли населенный пункт под контроль, отметили авторы ресурса.

Кроме того, аналитики написали об успехах армии России у населенного пункта Ивановка на правом берегу реки Жеребец и в Екатериновке.

Накануне Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ за сутки взяли под контроль село Мирное в Донецкой народной республике и Малые Щербаки в Запорожской области. По данным российского оборонного ведомства, в операции по освобождению территорий участвовали группировки войск «Днепр» и «Запад». В ведомстве подчеркнули, что контроль над территорией Мирного стал возможен благодаря активным и решительным действиям бойцов ВС РФ.

23 марта стало известно, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР. По информации ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее боец ВСУ неудачно попытался спрятаться от российского спецназа.

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