Российские бойцы взяли под контроль село Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Военные этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике 12 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Места скопления украинских формирований были замечены в районе 12 населенных пунктов в ДНР. Среди них — Красноармейск, Зверево, Миролюбовка, Новоторецкое, Удачное, Алексеевка, Петровское, Шевченко, Котлино, Новосергеевка, Успеновка и Песчаное.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в ходе боевых действий Вооруженные силы РФ вывели из строя четыре орудия полевой артиллерии ВСУ и семь автомобилей.

30 марта журналисты ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили об уничтожении расчета беспилотников ВСУ в районе города Константиновка в ДНР. По данным агентства, ликвидированный отряд украинских войск состоял из женщин. ВС РФ нанесли удар по их позиции с помощью дронов.

Ранее в составе украинских подразделений, участвующих в сражениях в ДНР, заметили женщин-штурмовиков.