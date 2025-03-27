Военкоры сообщили об опасной ситуации для ВСУ в ДНР

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается «опасная ситуация» в районе Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), где российские военные прорывают оборону украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna), который ссылается на украинский аналитический ресурс Deep State.

По его данным, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ давят на Ямполовку, продвигаются в Тернах и фактически полностью взяли под контроль этот населенный пункт.

Благодаря постоянному давлению российским войскам удалось пробиться еще ближе к Ямполовке. В настоящее время ВС РФ движется юго-восточнее и перерезает логистику в Ямполовку.

«Складывается очень неприятная ситуация для ВСУ», — отмечается в сообщении.

Также армия России оказывает давление на Екатериновку, закрепляется около деревни и одновременно с этим развивает успех в направлении Нового и Зеленой Долины, пишут волонтеры.

26 марта Минобороны России сообщило, что ВС РФ за сутки взяли под контроль село Мирное в Донецкой народной республике и Малые Щербаки в Запорожской области. По данным российского оборонного ведомства, в операции по освобождению территорий участвовали группировки войск «Днепр» и «Запад».

До этого российские военные взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР. По информации ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее бойцы ВДВ уничтожили ретранслятор ВСУ на потопленном судне у Кинбурнской косы.