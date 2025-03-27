Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкоры сообщили об опасной ситуации для ВСУ в ДНР

RusVesna: российские военные прорывают оборону ВСУ в районе Лимана в ДНР
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается «опасная ситуация» в районе Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), где российские военные прорывают оборону украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna), который ссылается на украинский аналитический ресурс Deep State.

По его данным, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ давят на Ямполовку, продвигаются в Тернах и фактически полностью взяли под контроль этот населенный пункт.

Благодаря постоянному давлению российским войскам удалось пробиться еще ближе к Ямполовке. В настоящее время ВС РФ движется юго-восточнее и перерезает логистику в Ямполовку.

«Складывается очень неприятная ситуация для ВСУ», — отмечается в сообщении.

Также армия России оказывает давление на Екатериновку, закрепляется около деревни и одновременно с этим развивает успех в направлении Нового и Зеленой Долины, пишут волонтеры.

26 марта Минобороны России сообщило, что ВС РФ за сутки взяли под контроль село Мирное в Донецкой народной республике и Малые Щербаки в Запорожской области. По данным российского оборонного ведомства, в операции по освобождению территорий участвовали группировки войск «Днепр» и «Запад».

До этого российские военные взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР. По информации ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее бойцы ВДВ уничтожили ретранслятор ВСУ на потопленном судне у Кинбурнской косы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами