Российский военный снял эмоциональное видео после сбития украинского беспилотника

Оператор ПЗРК Вооруженных сил России с позывным «Дава» сбил разведывательный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «летающее крыло», летевший над российскими передовыми позициями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Симонов.

После сбития вражеского дрона «Дава» эмоционально закричал и исполнил зажигательный танец, не выпуская из рук использованный ПЗРК.

«Эмоции бойца бесценны», — написал Симонов.

30 марта министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две авиационные бомбы JDAM и 78 беспилотных летательных аппаратов. По данным российского оборонного ведомства, всего за время специальной военной операции было сбито 660 самолетов, 283 вертолета, более 49 тыс. беспилотников, а также 601 зенитный ракетный комплекс.

В сводке Минобороны РФ за прошедшие сутки говорится, что российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР.

Ранее в составе украинских подразделений, участвующих в сражениях в ДНР, заметили женщин-штурмовиков.