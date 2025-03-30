Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две авиационные бомбы JDAM и 78 беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего за время спецоперации было сбито 660 самолетов, 283 вертолета, более 49 тыс. беспилотников, а также 601 зенитный ракетный комплекс.

До этого заместитель командира дивизиона с позывным Комиссар сообщил, что российские военные 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с июля 2023 года поразили более 1,6 тыс. целей в Херсонской области.

По словам командира, солдаты выполняли боевые задачи даже в самый трудный период контрнаступления войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что все бойцы после службы были представлены к государственным наградам.

В сводке Минобороны РФ за прошедшие сутки говорится, что российские бойцы взяли под контроль село Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Из заявления следует, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее в составе украинских подразделений, участвующих в сражениях в ДНР, заметили женщин-штурмовиков.