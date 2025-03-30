Минобороны РФ: за полчаса силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Курской области

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники противника уничтожили в период с 13:25 до 14:00 мск.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников. По данным Минобороны, вражеские дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской и Саратовской областей.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал город Строитель. По словам главы региона, в результате атаки загорелась кровля двухэтажного недействующего офисного здания. Три пожарных расчета в свою очередь ликвидировали очаги возгорания.

Этим утром расчет беспилотных летательных аппаратов украинских войск, состоявший из женщин, был уничтожен в районе города Константиновка в Донецкой народной республике. По данным ТАСС, сначала бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили и уничтожили ретранслятор. Далее российские военнослужащие нанесли удар по пункту управления дронами ВСУ с помощью БПЛА.

Ранее российские военные научились принудительно сажать украинский БПЛА «Фурия 2».