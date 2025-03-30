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За ночь над территорией России сбили шесть украинских беспилотников

Минобороны: ночью силы ПВО сбили шесть дронов над тремя российскими регионами
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской и Саратовской областей.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал город Строитель. По словам главы региона, в результате атаки загорелась кровля двухэтажного недействующего офисного здания. Три пожарных расчета в свою очередь ликвидировали очаги возгорания.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 29 марта сбили три дрона Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее за сутки свыше 20 пунктов управления дронами ВСУ уничтожили в зоне группировки «Запад».

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Атаки БПЛА на Россию
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