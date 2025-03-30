Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали объект энергетики в Брянской области FPV-дронами

Глава Брянской области: электроснабжение нарушено из-за атаки ВСУ на подстанцию
close
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) электротрансформаторную подстанцию в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что подстанция в селе Подывотье была атакована с помощью FPV-дронов. В результате произошедшего никто не пострадал.

Богомаз добавил, что из-за атаки на подстанцию в населенном пункте нарушено энергоснабжение.

28 марта губернатор заявил, что более 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области.

24 марта делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. По ее итогам Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами