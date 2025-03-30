ВСУ атаковали объект энергетики в Брянской области FPV-дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) электротрансформаторную подстанцию в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что подстанция в селе Подывотье была атакована с помощью FPV-дронов. В результате произошедшего никто не пострадал.

Богомаз добавил, что из-за атаки на подстанцию в населенном пункте нарушено энергоснабжение.

28 марта губернатор заявил, что более 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области.

24 марта делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. По ее итогам Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник.