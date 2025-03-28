Более 20 беспилотников атаковали сельхозпредприятие в российском регионе

Более 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия», — написал он.

По словам Богомаза, в результате атаки также был полностью уничтожен специализированный автомобиль — молоковоз, повреждения получило здание молочной фермы и пункт охраны. Кроме того, пострадал легковой гражданский автомобиль.

Утром 28 марта министерство обороны России сообщило, что за ночь над российскими регионами дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 78 беспилотников ВСУ. По информации оборонного ведомства, почти половину (32) вражеских беспилотников уничтожили в Воронежской области. Гораздо меньше (19) БПЛА подавили над территорией Саратовской области, еще 17 — над Курской. Шесть беспилотников сбили в Белгородской области, два — в Липецкой и по одному дрону — над Ростовской и Тамбовской областями.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.