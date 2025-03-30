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Стало известно, сколько целей ВС РФ поразили в Херсонской области за 1,5 года

ТАСС: за 1,5 года ВС РФ поразили более 1,6 тыс. целей в Херсонской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с июля 2023 года поразили более 1,6 тыс. целей в Херсонской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель командира дивизиона с позывным Комиссар.

«За это время поражено более 1 600 целей. Это и минометы, и артиллерия, и пункты управления БПЛА, и десант противника, также прикрываем пехоту», — заявил он.

По словам командира, солдаты выполняли боевые задачи даже в самый трудный период контрнаступления войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что все бойцы после службы были представлены к государственным наградам.

Комиссар отметил, что сейчас на данном направлении обстановка стабильно напряженная, поскольку бойцы ВСУ активизировали атаки на гражданскую инфраструктуру.

До этого сообщалось, что ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. По данным источника РИА Новости, в светлое время суток украинская армия ударила по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийскими снарядами. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ зафиксировали ночью.

Ранее пленный боец раскрыл, сколько лет ВСУ воюют иностранным оружием.

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