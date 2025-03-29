Российские бойцы захватили в Гуево неповрежденный украинский РЭБ

Бойцы группировки «Север» захватили в Гуево украинское оборудование для РЭБ

Бойцы группировки «Север» захватили при освобождении Гуево Курской области украинское оборудование для радиоэлектронной борьбы. Об этом РИА Новости сообщил офицер подразделения группировки «Север».

«Один из пунктов управления РЭБ, оборудованный в жилом доме, был уничтожен в Гуево вместе с его личным составом штурмовиками 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север». Оборудование противника было захвачено для изучения», — сообщил офицер.

Он добавил, что в данный момент бойцы 22-го полка продолжают участвовать в освобождении Курской области от украинских оккупантов.

Также член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы России должны будут обеспечить безопасность Курской области после того, как украинские войска будут выбиты из региона.

28 марта в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки войск «Север» освободили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области.

Ранее стало известно о ситуации в Краснояружском районе Белгородской области.