Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка группировки «Север» российской армии захватили пленных и трофеи в приграничье Курской области. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны России.

«Штурмовикам помогала артиллерия, которая подавила огонь противника, прежде чем десантники атаковали позицию ВСУ. Боевики ВСУ не смогли ничего им противопоставить, бросив свое вооружение и раненых они бежали. В плен было взято несколько военнослужащих ВСУ, а трофеями стали два БМП иностранного производства и большое количество стрелкового оружия и боеприпасов», — сообщили в минобороны.

Уточняется, что пленные были взяты в ходе столкновения на близком расстоянии — четверо украинских солдат сдались после атаки. Они рассказали, что были насильно мобилизованы и отправлены в бой после минимального обучения.

Также стало известно, что бойцы группировки «Север» захватили при освобождении Гуево Курской области неповрежденное украинское оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно о ситуации в Краснояружском районе Белгородской области.