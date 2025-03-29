Российский танкист смог сбежать из плена, обхитрив бойца ВСУ

Российский танкист смог обхитрить бойца Вооруженных сил Украины, который взял его в плен — в результате в плену оказался сам незадачливый украинец. Об этом командир российского солдата рассказал в интервью Telegram-каналу «Война. История. Оружие».

Российского танкиста взял в плен украинский солдат, который связался по радио с командованием — те ответили бойцу ВСУ, чтобы он решал судьбу пленного сам. Танкист предложил разойтись своими путями, в ответ на что украинский солдат согласился — тогда танкист попросил дать гарантию того, что его не расстреляют в спину.

Когда боец ВСУ отстегнул магазин и передернул затвор, чтобы разрядить оружие, его автомат заклинил — в этот момент российский танкист атаковал бойца ВСУ арматурой, подобранной с пола. Потерявшего сознание бойца ВСУ он взял в плен и притащил к российским позициям, где ему оказали медицинскую помощь.

Также в министерстве обороны России сообщили, что бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка группировки «Север» российской армии захватили пленных и трофеи в приграничье Курской области.

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