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Эксперт заявил об увеличении поставок боеприпасов на Украину из Румынии

Аналитик Киселев: на Украину стали усиленно завозить боеприпасы из Румынии
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U.S. Air Force/Global Look Press

На Украину стали усиленно завозить боеприпасы и горюче-смазочные материалы (ГСМ) с территории Румынии. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.

«Усилились грузоперевозки военного назначения. Это боеприпасы и вооружение, а также ГСМ», — отметил он.

Эксперт уточнил, что поставки организованы через пограничный переход «Халмеу — Дьяково» на границе Украины и Румынии. Эшелоны с грузом находятся под вооруженной охраной, добавил Киселев.

25 марта сообщалось, что граничащие с Украиной города Румынии заполнены военной техникой, которая предназначается для Вооруженных сил Украины. Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео, на котором видно, как по улицам двигаются тягачи с бронетранспортерами, а на железнодорожных путях стоят платформы с орудиями и бронетехникой.

15 марта президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Париж отправит Киеву дополнительные истребители Mirage 2000. Французский лидер не исключил этого шага на фоне заявления ВСУ об использовании Mirage 2000 для успешного перехвата ракеты в небе над Украиной.

Ранее в Пентагоне ответили на вопрос о будущем поставок оружия Украине.

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