Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Румынии сняли на видео эшелоны с оружием для Украины

Появились кадры скопившейся в Румынии техники для ВСУ
close
Телеграм-канал «Украина Online»

Граничащие с Украиной города Румынии заполнены военной техникой, которая предназначается для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Жители румынских городов сообщают, что приграничье заполнено военной техникой из США и Германии, которая идет на Украину», — подписана публикация.

На предоставленных кадрах видно, как по улицам двигаются тягачи с бронетранспортерами, тогда как на железнодорожных путях стоят платформы с орудиями и бронетехникой.

15 марта президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Париж отправит Киеву дополнительные истребители Mirage 2000. Французский лидер не исключил этого шага на фоне заявления ВСУ об использовании Mirage 2000 для успешного перехвата ракеты в небе над Украиной.

13 марта агентство Associated Press сообщало, что ВСУ больше не имеет в своем арсенале американских ракет ATACMS. При бывшем американском президенте Джо Байдене США передали Киеву менее 40 ракет ATACMS, запасы которых были исчерпаны к концу января 2024 года. Информацию подтвердили представители оборонного комитета Верховной рады.

Ранее в Пентагоне ответили на вопрос о будущем поставок оружия Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами