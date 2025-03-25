В Румынии сняли на видео эшелоны с оружием для Украины

Появились кадры скопившейся в Румынии техники для ВСУ

Граничащие с Украиной города Румынии заполнены военной техникой, которая предназначается для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Жители румынских городов сообщают, что приграничье заполнено военной техникой из США и Германии, которая идет на Украину», — подписана публикация.

На предоставленных кадрах видно, как по улицам двигаются тягачи с бронетранспортерами, тогда как на железнодорожных путях стоят платформы с орудиями и бронетехникой.

15 марта президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Париж отправит Киеву дополнительные истребители Mirage 2000. Французский лидер не исключил этого шага на фоне заявления ВСУ об использовании Mirage 2000 для успешного перехвата ракеты в небе над Украиной.

13 марта агентство Associated Press сообщало, что ВСУ больше не имеет в своем арсенале американских ракет ATACMS. При бывшем американском президенте Джо Байдене США передали Киеву менее 40 ракет ATACMS, запасы которых были исчерпаны к концу января 2024 года. Информацию подтвердили представители оборонного комитета Верховной рады.

Ранее в Пентагоне ответили на вопрос о будущем поставок оружия Украине.