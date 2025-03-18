В Пентагоне ответили на вопрос о будущем поставок оружия Украине

США продолжают поставлять Украине военную помощь после приостановки в начале марта. Об этом РИА Новости рассказали в Пентагоне.

В ведомстве отметили, что подтверждают оказание Украине помощи в сфере безопасности от представителя министерства обороны.

О решении США приостановить военную помощь Украине стало известно 4 марта. Украинские власти допустили, что это может привести к новым потерям территорий, но не приведет к полному поражению. Президент Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий. Премьер Украины Шмыгаль заверил, что ВСУ смогут в новых условиях удержать фронт. В Верховной раде уже заявили, что президент США «подталкивает нас к капитуляции» и призвали срочно уладить конфликт с американскими властями. Вице-президент США Вэнс уточнил, что поставки американского оружия могут возобновиться, если Киев начнет вести переговоры о мире.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее в Белом доме заявили о готовности президента США надавить на Россию.