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Свыше 20 пунктов управления дронами ВСУ уничтожили в зоне группировки «Запад»

ТАСС: в зоне группировки «Запад» уничтожены 24 пункта управления дронами ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Группировка войск «Запад» Вооруженных сил России уничтожила 24 пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и пять станций спутниковой связи Starlink за сутки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, пишет ТАСС.

Также группировка уничтожила восемь минометных расчетов, 58 беспилотников самолетного типа и барражирующий боеприпас RAM II ВСУ, отметил он.

29 марта Минобороны РФ сообщило, что российские силы за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов Вооруженных сил Украины. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками российских вооруженных сил. Российские военные также нанесли поражение вражеской живой силе и технике в 148 районах. Кроме того, российские силы нанесли удар по цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов.

Кроме того, российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в Сумской области. Удары при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» наносились по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона 80-й ОДШБр ВСУ в населенном пункте Басы, отметили в Минобороны.

Ранее в ДНР были замечены штурмовики-женщины в рядах ВСУ.

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