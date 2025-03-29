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ВС России за сутки поразили украинские аэродромы, цех сборки и места хранения БПЛА

МО РФ: за сутки Россия поразила аэродромы, цех сборки дронов, ВСУ в 148 районах
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские силы за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками российских вооруженных сил. Российские военные также нанесли поражение вражеской живой силе и технике в 148 районах.

Также российские силы нанесли удар по цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов.

До этого оператор БПЛА центра «Барс-Сармат» с позывным «Келда» рассказал, что группа ВСУ под Каменкой была вынуждена бежать после того, как операторы беспилотников центра специальных операций «Барс-Сармат» с помощью БПЛА выбили их из зданий, в которых они оказывали упорное сопротивление. По его словам, подразделение ВСУ организовало укрепрайон из отдельно стоящих домов, откуда они мешали продвигаться российским штурмовикам.

Ранее ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.

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