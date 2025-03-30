МО: вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику и живую силу ВСУ в Курской области

Экипажи российских ударных вертолетов Ми-28НМ ликвидировали бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что вертолеты действовали в составе смешанной тактической группы. Летчики выполнили пуски авиационных ракет по заранее разведанным координатам в зоне ответственности группировки «Север». После атаки экипажи снизились до предельно малой высоты, выполнив противоракетное маневрирование, и отстреляли тепловые ловушки для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) противника.

«Передовой авиационный наводчик подтвердил полное поражение целей. Все задачи выполнены», — подчеркнули в Минобороны.

30 марта сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины стягивает к населенному пункту Гуево в Курской области «все, что может».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подразделения украинской армии сохраняют активность на территории Российской Федерации. По его словам, активность ВСУ не дает Вооруженным силам России зайти в Харьковскую и Сумскую области. Зеленский выразил благодарность украинской армии за «устойчивость» в Курской области и на южных направлениях.

Ранее основатель «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) заявил, что российские войска измотают ВСУ.