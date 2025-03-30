РИА Новости: ВСУ стягивают к Гуево в Курской области все, что могут

Командование Вооруженных сил Украины стягивает к населенному пункту Гуево в Курской области «все, что может». Об этом заявил офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» в беседе с РИА Новости.

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все, что может», — отметил он и подчеркнул, что ВСУ «цепляются за каждую позицию».

Военнослужащий добавил, что власти Украины пытаются «сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подразделения украинской армии сохраняют активность на территории Российской Федерации. По его словам, активность ВСУ не дает Вооруженным силам России зайти в Харьковскую и Сумскую области. Зеленский выразил благодарность украинской армии за «устойчивость» в Курской области и на южных направлениях.

Кроме того, Франция и Великобритания выдвинули ультимативное требование к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому — к 1 мая захватить максимально возможное количество российских территорий. По данным инсайдеров Telegram-канала «Военное дело», военный блок Британия — Франция потребовал от Сырского занять максимальное количество территорий РФ в пределах Курской и Белгородской областей, «не считаясь с потерями».

Ранее Путин раскрыл, на сколько процентов ВС РФ освободили новые регионы России.