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Основатель «Азова» заявил, что российские войска измотают ВСУ

Основатель «Азова» Билецкий: ВС России измотают ВСУ до подписания капитуляции
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине применяют «тактику тысячи мелких порезов», что грозит капитуляцией ВСУ. Об этом заявил основатель полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Они [ВС России] хотят настолько измотать фронт, что фактически будет либо коллапс, либо подписание капитуляции», — отметил он.

По словам Билецкого, применяемая российской армией «тактика тысячи мелких порезов приводит к общему ослаблению украинских сил на всем 1000-километровом фронте».

28 марта президент России Владимир Путин сообщил, что в настоящее время «на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил». По его словам, Луганская народная республика освобождена на 99%, а Донецкая народная республика, Херсонская и Запорожская области — свыше 70%. Бойцы российской армии «каждый день» продвигаются вперед и освобождают один населенный пункт за другим, подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что российские войска добьют ВСУ.

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