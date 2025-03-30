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США ударили по позициям ИГ в Сомали

ВС США нанесли удары по позициям ИГ в Сомали
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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Американские войска Африканского командования (AFRICOM) 29 марта нанесли авиаудары по позициям группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) в Сомали. Об этом сообщается на официальном сайте AFRICOM.

Операция была согласована с правительством Сомали. Основной целью стали объекты ИГ к юго-востоку от города Босасо в регионе Пунтленд. Как отметили в AFRICOM, боевики представляли угрозу для военнослужащих США. Детали миссии, включая тип использованного вооружения и масштабы поражения, не раскрываются.

2 февраля глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что приказал американским военнослужащим нанести точечный удар по одному из главарей террористической организации «Исламское государство» в Сомали.

После этого портал Garowe сообщил, что в результате удара ВВС США десятки боевиков в Сомали были уничтожены.

Накануне американская газета The New York Times отметила, что авиаудары по объектам ИГ в Сомали стали первой крупной операцией Соединенных Штатов с момента вступления Дональда Трампа в должность президента страны.

Ранее ВВС США 13 раз атаковали «оплот хуситов» на северо-западе Йемена.

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