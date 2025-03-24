ВВС США 13 раз атаковали «оплот хуситов» на северо-западе Йемена

Американская авиация нанесла 13 ударов по северо-западу Йемена, передает РИА Новости со ссылкой на источник в стране.

«Американские истребители совершили 13 налетов на город Саада и его пригороды», — сказал он.

Как отмечает агентство, этот населенный пункт считается оплотом шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов).

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Президент Дональд Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили. Хуситы несколько раз атаковали американские авианосцы и заявили, что ударили гиперзвуковой ракетой по авиабазе Израиля.

Ранее командующий флотом хуситов был ранен при ударе США.