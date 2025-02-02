В Сомали в результате удара ВВС США уничтожены десятки террористов ИГ

Garowe: в Сомали при ударе США уничтожены десятки боевиков ИГ

Десятки боевиков уничтожены в результате удара ВВС США по позициям террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сомали. Об этом сообщил портал Garowe со ссылкой на власти штата Пунтленд.

«Штат Пунтленд выражает свою благодарность США и ОАЭ за их участие в авиаударах, проведенных в рамках операции по ликвидации террористов ИГИЛ в горах Кал-Мискаад в регионе Бари», — говорится в сообщении.

Точное число ликвидированных террористов не уточняется.

До этого Трамп сообщил, что приказал американским военнослужащим нанести точечный удар по одному из главарей террористической организации «Исламское государство» в Сомали.

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что авиаудары по объектам ИГ в Сомали стали первой крупной операцией Соединенных Штатов с момента вступления Дональда Трампа в должность президента страны.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный Сомалиленд готов в обмен на признание разместить в Бербере базу США.