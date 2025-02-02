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В США назвали авиаудары по террористам в Сомали первой крупной операцией при Трампе

NYT: авиаудары по ИГ в Сомали стали первой крупной операцией США при Трампе
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Steve Helber/AP

Авиаудары по объектам террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сомали стали первой крупной операцией США с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом пишет газета The New York Times.

«Это первая крупная военная операция США за рубежом с момента его [Трампа] вступления в должность», — говорится в публикации.

По словам ряда американских военных и оборонных чиновников, удары «носили скорее символический, чем существенный характер», и были «направлены на укрепление имиджа Трампа» как главнокомандующего, защищающего страну от террористов в первые дни его правления, чем на нейтрализацию серьезной угрозы, отмечает издание.

При этом военные подчеркнули, что авиаудары по ИГ в Сомали «были гораздо более масштабной операцией».

Незадолго до это ABC News сообщал, что США впервые применили истребители для ударов по объектам ИГ в Сомали, а не беспилотники. По данным телеканала, эти атаки были наступательными авиаударами по ИГ, а не оборонительными ударами БПЛА.

Трамп и министр обороны Пит Хегсет подтвердили факт авиаудара, заявив, что в результате атаки не пострадал ни один мирный житель.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный Сомалиленд готов в обмен на признание разместить в Бербере базу США.

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