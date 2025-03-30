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Солдат ВСУ бежал от российских войск на детском велосипеде

РИА Новости: боец ВСУ бежал от наступающих ВС РФ на детском велосипеде
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РИА «Новости»

Украинский военный, отступая перед наступлением российских войск, сбежал на детском велосипеде, предварительно удерживая местных жителей в заложниках. Об этом РИА Новости рассказала беженка из поселка Новооленовка (ДНР).

По словам женщины, военнослужащий ВСУ угрожал жителям оружием.

«Он поставил нас к стенке, сказал, что заберет меня, чтобы готовить ему. Держал под прицелом». Когда российские подразделения начали приближаться, солдат сел на детский велосипед и скрылся. Больше мы его не видели», — сказала беженка.

Об освобождении российскими войсками Новооленовки стало известно 30 декабря. Населенный пункт был занят в результате действий группировки войск ВС РФ «Центр».

29 марта сообщалось, что украинские десантники во время побега из Курской области надевают украденную у мирного населения одежду. Они надевают одежду мирных жителей поверх брони.

Ранее жители Курской области рассказали о желавших перегрызть им глотку украинцах.

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