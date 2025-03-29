Украинские десантники во время побега из Курской области надевают украденную у мирного населения одежду. Об этом сообщил РИА Новости офицер группировки войск «Север».

По его словам, солдаты ВСУ надевают одежду мирных жителей поверх брони.

«Штурмовики 22-го мотострелкового полка, несмотря ни на что, продолжают движение вперед и освобождают Курскую область. Сейчас уже идет зачистка Гуево», — отметил военный.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи. 28 марта бойцы взяли под контроль село Гоголевка.

Ранее российские военные захватили арсенал шведско-британских гранатометов под Курском.