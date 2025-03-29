Экипаж российского самолета снял на видео авианосец США под собой

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео с пролетом российского самолета Ил-38Н «Новелла» над авианосцем Carl Vinson ВМС США, его сопроводили американские истребители.

По данным канала, пролет снял экипаж российского самолета. «Новелла» пролетела на малой высоте. На видео попал момент, как рядом с российским судном по левое крыло летит на близкой дистанции истребитель пятого поколения F-35C Lightning II в палубной модификации. Под российским самолетом оказался американский военный корабль.

Накануне средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. По его информации, системы ПВО также сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотников самолетного типа.

10 марта в Минобороны РФ сообщили, что ВС России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. В ходе воздушного боя украинский истребитель сбили средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.

Ранее момент атаки БПЛА над Саратовской областью попал на видео.