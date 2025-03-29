Группа ВСУ под Каменкой была вынуждена бежать после того, как операторы беспилотников центра специальных операций «Барс-Сармат» с помощью БПЛА выбили их из зданий, в которых они оказывали упорное сопротивление. Об этом сообщил РИА Новости оператор БПЛА центра «Барс-Сармат» с позывным «Келда».

По его словам, подразделение ВСУ организовало укрепрайон из отдельно стоящих домов, откуда они мешали продвигаться российским штурмовикам. На помощь десантникам вызвали дроноводов, которые помогли выдворить украинцев.

«Один дрон буквально прошел сквозь стены, чтобы уничтожить огневую точку», — отметил боец.

24 марта ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил, что находящиеся в Гоголевке Курской области украинские войска лишились последнего шанса на отступление в Сумскую область Украины.

Источник агентства заявил, что это связано с тем, что ВСУ заминировали участок местности юго-восточнее населенного пункта, пытаясь сдержать российское наступление.

Ранее эксперт Игорь Кимаковский заявил, что украинских операторов БПЛА отправляют к Курской области.