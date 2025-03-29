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Представители России и Мьянмы обсудили военное сотрудничество двух стран

Замглавы Минобороны РФ обсудил с премьер-министром Мьянмы военное сотрудничество
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Нейпьидо, в ходе которых обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что Фомин поздравил Мин Аун Хлайна с 80-летием со дня создания вооруженных сил Мьянмы и передал поздравительное письмо от министра обороны России Андрея Белоусова.

В заявлении говорится, что в ходе встречи представители двух стран обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

В начале марта сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил Мин Аунг Хлайна на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, солдаты республики примут участие в шествии на Красной площади.

4 марта Мин Аунг Хлайн прилетел в Россию по приглашению Путина. Политик встретился не только с российским лидером, но и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора стали вопросы дружбы и сотрудничества двух государств.

Ранее в Мьянме произошло мощное землетрясение.

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