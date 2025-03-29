РИА: на Украине растет число иностранных военных из Европы и Латинской Америки

На Украине растет контингент иностранных военных, в числе которых группы из Германии, Северной Европы и Латинской Америки. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он отметил, что неожиданно сократилось число военных из Польши и Румынии. По его словам, Вооруженные силы Украины все еще получают военную технику, что является признаком продолжающейся поддержки.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину. По его словам, встреча пройдет в течение недели.

Агентство Associated Press, ссылаясь на неназванного французского чиновника, сообщало, что военное руководство европейских стран изучает различные варианты развертывания своих военных на территории Украины, в том числе вдоль реки Днепр.

13 марта агентство Bloomberg написало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее Европе предложили новый план по Украине.