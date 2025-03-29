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Европе предложили новый план по Украине

Unherd: Европа должна отказаться от своего плана по вводу войск на Украину
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Markiian Lyseiko/Global Look Press

Европа должна отказаться от отправки миротворцев на Украину, вместо этого Брюссель может обеспечить Киеву нейтралитет. Об этом сообщает портал Unherd.

«Европа должна отказаться от своего ошибочного стремления к силе успокоения и вместо этого сосредоточиться на том, что является гораздо более вероятным и осуществимым результатом для Украины: вооруженный нейтралитет», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что вооруженный нейтралитет не даст Украине внешних гарантий безопасности или размещения иностранных войск на ее территории. Но он также не оставит ее беззащитной. Напротив, он обеспечит, что Украина будет хорошо вооружена.

29 марта депутат Госдумы Юрий Нестеренко заявлял, что отправка так называемых миротворческих сил на Украину может привести к потенциальному столкновению России с НАТО, а в таких инициативах нет ничего здравомыслящего.

Ранее в Британии предупредили Европу о ее бессилии на Украине.

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