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Российские военные перемалывают ВСУ в Курской области

ТАСС: ВС России перемалывают спецподразделения ВСУ в Гуево Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные в населенном пункте Гуево Курской области перемалывают спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не позволяют им сбежать в Сумскую область (граничит с Курской областью — прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что украинские военные рассчитывают максимально долго сдерживать продвижение российских войск, а затем лесными тропами сбежать в Сумскую область. Но бойцы ВС РФ знают о планах ВСУ и принимают ответные меры, рассказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ понесла в селе Гоголевка Курской области крупные потери.

13 марта в Кремле сообщили, что командование группировкой войск «Север» доложило президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее на Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции.

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