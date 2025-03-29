Российские военные в населенном пункте Гуево Курской области перемалывают спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не позволяют им сбежать в Сумскую область (граничит с Курской областью — прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что украинские военные рассчитывают максимально долго сдерживать продвижение российских войск, а затем лесными тропами сбежать в Сумскую область. Но бойцы ВС РФ знают о планах ВСУ и принимают ответные меры, рассказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ понесла в селе Гоголевка Курской области крупные потери.

13 марта в Кремле сообщили, что командование группировкой войск «Север» доложило президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее на Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции.