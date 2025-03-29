Лебедев: несколько ударов нанесено по цехам завода «Южмаш» в Днепре

Несколько ударов нанесено по цехам завода Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в городе Днепр (ранее — Днепропетровск) на Украине. Об этом заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Около пяти ударов связывают с попаданием в цеха завода «Южмаш», — сказал он.

Лебедев добавил, что, предварительно, после попадания произошла детонация в одном из подземных цехов, который связан с производством ракет для ВСУ.

В марте военный эксперт Ян Гагин заявил, что занятый Вооруженными силами РФ Константинополь в Донецкой народной республике открывает дорогу для российской армии на Днепропетровскую область. Он добавил, что российские военные «качественно и быстро» продвигаются вперед.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ отбросили ВСУ в западной части Времевки и продвинулась на запорожской линии фронта, освободив порядка 9 квадратных километров в направлении Днепропетровской области.

Ранее российские военные взорвали склады ВСУ в Днепропетровске.