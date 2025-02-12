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Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области

Рогов: ВС РФ освободили около 9 квадратных километров западнее Времевки
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская армия отбросила противника в западной части Времевки и продвинулась на запорожской линии фронта, освободив порядка 9 квадратных километров в направлении Днепропетровской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, российские бойцы приближаются к селу Новоселка, взятие которой в перспективе позволит выйти на стык границ Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей.

До этого в сводке Минобороны РФ сообщалось, что группировка «Восток» ударила по местам скопления бойцов и техники семи бригад украинских войск. Их позиции находились в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области и населенных пунктов Новополь, Комар, Времевка, Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое в ДНР.

12 февраля украинское издание «Страна.ua» писало, что в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины произошли взрывы. Кроме того, поступила информация о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Сумах.

Ранее украинское издание сообщило о массированном ракетном ударе по Киеву.

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