Освобожденный Константинополь в ДНР открывает дорогу для российской армии на Днепропетровскую область. Об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Противник на этом направлении стал оказывать ожесточенное сопротивление, они держатся за каждый километр, за каждый укрепрайон, за каждую лесополосу. Именно туда будут перебрасываться резервы», — отметил Гагин.

Гагин добавил, что российские военные «качественно и быстро» продвигаются вперед.

До этого сообщалось, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Константинополь. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ и морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив в ДНР.

В этот же день Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России освободили село Лебедевка в Курской области, а также взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области Украины.

Ранее российские войска продвинулись у границы ДНР и Запорожской области.