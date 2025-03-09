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В ДНР рассказали о перспективах для ВС России после взятия Константинополя

Гагин: Константинополь в ДНР открывает дорогу на Днепропетровскую область
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Освобожденный Константинополь в ДНР открывает дорогу для российской армии на Днепропетровскую область. Об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Противник на этом направлении стал оказывать ожесточенное сопротивление, они держатся за каждый километр, за каждый укрепрайон, за каждую лесополосу. Именно туда будут перебрасываться резервы», — отметил Гагин.

Гагин добавил, что российские военные «качественно и быстро» продвигаются вперед.

До этого сообщалось, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Константинополь. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ и морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив в ДНР.

В этот же день Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России освободили село Лебедевка в Курской области, а также взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области Украины.

Ранее российские войска продвинулись у границы ДНР и Запорожской области.

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