ТАСС: ВСУ лишились шанса на отступление из Гоголевки из-за своих мин

Находящиеся в Гоголевке Курской области украинские войска лишились последнего шанса на отступление в Сумскую область Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Источник агентства рассказал, что ВСУ заминировали участок местности юго-восточнее Гоголевки, пытаясь сдержать российское наступление.

«Одновременно ВСУ, находящиеся в данном районе, лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область», — сказал он.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Большое количество подразделений Вооруженных сил Украины из Курской области перебросили на Покровское направление, сообщал 22 марта командир расчета беспилотников Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки «Центр» Андрей Мартьянов.

Ранее российские каналы заявили об ударе ВСУ по мосту в Белгородской области.