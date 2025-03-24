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Эксперт Кимаковский заявил, что украинских операторов БПЛА отправляют к Курской области

Кимаковский заявил, что ВСУ переводят операторов БПЛА из ДНР к Курской области
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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины, вероятно, перебрасывают с линии фронта в ДНР в район Курской области операторов беспилотников. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Последние два дня с наших донецких направлений начали снимать беспилотчиков и, скорее всего, их направляют ближе к Курской губернии», — сказал Кимаковский.

По его информации, цель этого — отвлечение внимания от основного направления планируемого удара.

24 марта ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил, что находящиеся в Гоголевке Курской области украинские войска лишились последнего шанса на отступление в Сумскую область Украины.

Источник агентства заявил, что это связано с тем, что ВСУ заминировали участок местности юго-восточнее населенного пункта, пытаясь сдержать российское наступление.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее российские каналы заявили об ударе ВСУ по мосту в Белгородской области.

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