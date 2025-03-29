Военные за ночь сбили три украинских дрона над регионом России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны в ночь на 29 марта сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Дроны уничтожили над территорией Белгородской области.

Ведомство не приводит других подробностей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщил, что украинский беспилотник атаковал город Строитель. В результате атаки загорелась кровля двухэтажного недействующего офисного здания. Три пожарных расчета ликвидировали очаги возгорания.

Вечером 28 марта ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. По словам Гладкова, FPV-дрон ударил по селу Головчино Грайворонского округа. В результате были уничтожены два припаркованных легковых автомобиля и еще одно транспортное средство получило повреждения.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.