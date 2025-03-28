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ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали три села и хутор в Белгородской области
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Telegram-канал Настоящий Гладков

Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, FPV-дрон ударил по селу Головчино Грайворонского округа. В результате уничтожены два припаркованных легковых автомобиля, еще одно транспортное средство получило повреждения. Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждена линия электропередачи.

В хуторе Рябики Валуйского округа БПЛА нанес удар по частному дому — посечены фасад, забор. Также повреждения получила «Газель», стоящая рядом со зданием.

В селе Грузское Борисовского района в результате обстрела повреждена линия электропередачи. Часть местных жителей временно остается без света.

Еще один дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района.

28 марта более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов ударили по сельхозпредприятию в Погарском районе Брянской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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