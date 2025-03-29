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В Китае рассказали о патрулировании в районе Филиппин

ВС Китая соощили о проведении планового патрулирования в Южно-Китайском море
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Tingshu Wang/Reuters

Китайская армия провела плановое патрулирование в Южно-Китайском море. Об этом в социальной сети WeChat сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

«Мы обращаемся к Филиппинам, чтобы они прекратили нагнетать напряженность в Южно-Китайском море: бесполезно привлекать для поддержки внешние силы. Войска Южной зоны боевого командования продолжат поддерживать высокий уровень боеготовности, решительно защищать национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в районе ЮКМ», — пишет Тянь.

Спор с Филиппинами продолжается вокруг архипелага Наньша (Спратли), Парасельских островов (Сиша), а также о рифе Хуанъянь (Скарборо) — в этом регионе обнаружены большие запасы углеводородов.

В феврале The Wall Street Journal писала, что союзники Соединенных Штатов в Азии опасаются, что президент Дональд Трамп может пойти на сделку с Китаем.

Ранее США переместили свои ракетные комплексы на Филиппинах.

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