США переместили свои ракетные комплексы на Филиппинах

Вашингтон переместил свои ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon на филиппинском острове Лусон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в филиппинском правительстве.

«Военные [США] переместили свои ракетные установки Typhon, способные запускать многоцелевые ракеты на расстояние до 1 тысячи километров, с филиппинского аэродрома Лаоаг в другое место на острове Лусон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетные комплексы были передислоцированы в границах Филиппин.

До этого командующий филиппинской армией генерал Рой Галидо заявлял, что Филиппины планируют закупить у США ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon для защиты от действий Китая.

Рой Галидо также выразил надежду, что ракетный комплекс США будет получен в ближайшее время.

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