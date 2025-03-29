Стало известно о ситуации в Краснояружском районе Белгородской области

Отдельные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникли в Краснояружский район Белгородской области, однако об оккупации района силами ВСУ речи не идет. Об этом подвели итоги в Telegram-канале «Северный ветер».

«В бессмысленных «мясных штурмах» было уничтожено свыше 600 ВСУшников, а также более 110 единиц техники, в том числе (в первую очередь) западного производства», — сообщили авторы публикации.

Утверждается также, что поселки Демидовка и Поповка, в которых ведутся бои, были эвакуированы, а зона границы в этом участке значительно усилена. Таким образом, подытожили авторы публикации, попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область по аналогии с Курской областью провалилась.

Также попал на видео бой с пытавшимися прорваться в Белгородскую область штурмовиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Видео было снято с беспилотника в Краснояружском районе Белгородской области, на окраине села Поповка.

Ранее ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Белгородской области.