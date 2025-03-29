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В Луганске начался сильный пожар после объявленной тревоги

На северо-востоке Луганска начался сильный пожар
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На северо-востоке Луганска начался сильный пожар после объявленной воздушной тревоги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

«В промышленной зоне на северо-востоке Луганска начался сильный пожар. Дополнительные данные уточняются», — сообщили в экстренных службах народной республики.

Пожар начался на фоне воздушной тревоги и работы систем российской противовоздушной обороны, о которых в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Также днем в Луганске на станции ремонта газобаллонного оборудования произошел взрыв.

На месте происшествия спасатели нашли 53-летнего мужчину, его госпитализировали с ожогами. Накануне в поселке Красногорский Еманжелинского округа в Челябинской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

Ранее появились подробности взрыва газа в доме в Махачкале.

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