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Зеленский рассказал об укомплектовании украинской армии

Зеленский: украинская армия укомплектована на 100%
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами заявил о стопроцентном укомплектовании украинской армии. Трансляция велась в Telegram-канале политика.

По словам Зеленского, Украина будет находиться под защитой Североатлантического альянса. Победа будет за ВСУ, уточнил Зеленский, объяснив это рядом факторов.

«Есть украинская армия в 100-процентном укомплектовании, действующая украинская армия. И есть, соответственно, наши ископаемые, которые должны быть защищены всем тем, что я только что сказал. НАТО, украинская армия, дальнобойные возможности», — поделился он.

До этого Зеленский заявил, что главным советником в его работе является супруга Елена Зеленская. Однако он прислушивается и к мнению людей «с улицы» и ценит его выше, чем рекомендации официальных экспертов.

Зеленский заявлял, что не намерен вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но готов обсуждать прекращение войны с представителями российских регионов и бизнеса. По словам президента Украины, Киев открыт для диалога с теми, кто представляет «альтернативные центры влияния» в России.

Ранее Зеленский анонсировал производство систем ПВО на Украине.

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