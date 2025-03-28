Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский анонсировал производство систем ПВО на Украине

Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО на Украине
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей по получению лицензий на производство систем ПВО и артиллерии на Украине по итогам встречи «коалиции желающих». Об этом он заявил, выступая в эфире украинского телемарафона.

«Мы договорились о лицензиях для противовоздушной обороны и работаем над аналогичными соглашениями для некоторых видов артиллерии», — отметил Зеленский.

Детали, включая сроки и масштабы производства, остаются неизвестными.

«Это важный шаг для укрепления обороноспособности. Однако конкретные параметры проектов пока не подлежат разглашению», — сказал президент.

28 марта издание «Взгляд» писало, что визит Владимира Зеленского к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону обернулся для украинского лидера саморазоблачением.

Саммит «коалиции желающих» помочь Украине прошел в Париже 27 марта. Участие в нем приняли генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Стороны обсудили не только будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и отправку миротворческого контингента в страну. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

Ранее Зеленский назвал жену своим главным советником.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами