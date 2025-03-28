Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей по получению лицензий на производство систем ПВО и артиллерии на Украине по итогам встречи «коалиции желающих». Об этом он заявил, выступая в эфире украинского телемарафона.

«Мы договорились о лицензиях для противовоздушной обороны и работаем над аналогичными соглашениями для некоторых видов артиллерии», — отметил Зеленский.

Детали, включая сроки и масштабы производства, остаются неизвестными.

«Это важный шаг для укрепления обороноспособности. Однако конкретные параметры проектов пока не подлежат разглашению», — сказал президент.

28 марта издание «Взгляд» писало, что визит Владимира Зеленского к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону обернулся для украинского лидера саморазоблачением.

Саммит «коалиции желающих» помочь Украине прошел в Париже 27 марта. Участие в нем приняли генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Стороны обсудили не только будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и отправку миротворческого контингента в страну. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

Ранее Зеленский назвал жену своим главным советником.